Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному освобождению республики. По его словам, наступил переломный момент.

Также Пушилин сообщил, что Марьинка находится практически под полным контролем российских военных, но противник закрепился на окраинах. Об этом передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

Пушилин отметил, что Вооруженные силы России "полностью перехватили инициативу" у Вооруженных сил Украины в Донбассе.