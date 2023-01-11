Я уже как 8 лет имею глубочайший боевой опыт, во многом превосходящих тех, кто находится в Минобороне десятки лет – Пригожин о критике Болдырева

Бывший главком Сухопутных войск России Владимир Болдырев высказывал мнение, что предпринимателю Евгению Пригожину и главе Чечни Рамзану Кадырову не стоит критиковать генерал-полковника Александра Лапина. Это заявление прокомментировал сам бизнесмен, находясь на передовой.

Пригожин, пока передвигался под Соледаром и Бахмутом, нашел время, чтобы ответить на слова Болдырева. Он записал несколько голосовых сообщений, которые опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Что касается критики от уважаемого мной генерала Болдырева, то она абсолютно принимается, только есть один нюанс. Поздно говорить о том, что я и Кадыров люди не военные, а гражданские. Я уже восемь лет имею глубочайший боевой опыт, во многом превосходящих тех, кто находится в Минобороне десятки лет. У Кадырова, я думаю, опыт значительно больше и глубже», — отреагировал предприниматель.

Бизнесмен также ответил на запрос журналистов издания RTVI. Корреспонденты поинтересовались мнением Пригожина о новостях про возможное назначение Лапина командующим Главного штаба сухопутных войск страны.

«Я уже две недели назад знал, что состоится такое назначение. Поэтому у меня готов давно ответ, который пресс-служба опубликует и без моего присутствия», — заявил предприниматель.

В опубликованном комментарии он рассказал анекдот о преподавателе анатомии, который препарировал труп во время лекции со студентами. Главный герой призвал учеников быть небрезгливыми и крайне внимательными в будущем.

«После этого сует палец в жопу трупу, смачно его облизывает и просит студентов повторить то же самое. Студенты морщатся, но суют палец и облизывают его. Тогда он говорит им: "Как я уже сказал, вы должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. Совал-то я один палец, а облизывал другой!"» — поведал Пригожин.

После этого он указал, что между медициной и журналистикой существует определенное сходство. Представители СМИ также должны проверять факты перед тем, как распространять какую-либо информацию.

Дальше бизнесмен предложил тщательнее изучить суть его критики, напомнив о своих прошлых заявлениях про Александра Лапина.

К примеру, в октябре 2022 года предприниматель поддержал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова относительно ситуации в Красном Лимане. Тогда российские войска покинули населенный пункт из-за обострения ситуации, однако политик жестко раскритиковал данное решение.

Как отметил Пригожин, экспрессивность чеченского лидера ему не присуща. Тем не менее, по его словам, «всех этих ушлепков нужно отправить с автоматами босыми на фронт».

Вскоре после этого бизнесмен пояснил, что не пытался возложить на генерал-полковника ответственность за произошедшее в Красном Лимане. Также он указал на необходимость выяснить личности реальных виновников — но это работа компетентных органов.