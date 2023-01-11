В Очакове взрывы невиданной силы, заявили местные власти

В Очакове (Николаевская область) прогремели мощнейшие взрывы, в результате которых повреждено большинство зданий города. Об этом заявил заместитель мэра Алексей Васьков.

По его словам, из 7,5 тысяч домовладений по городу повреждены более 5 тысяч. Взрыва такой мощности еще не было в Очакове, а возможно, и на Украине.

Накануне губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ВС РФ попали в склад оружия времен Великой Отечественной войны, залитый бетоном. Причем удары наносились целенаправленно.

В соцсетях сообщают, что взрыв в Очакове было видно даже из Одессы, а на складе были тонны боеприпасов. На видеокадрах, сделанных украинскими боевиками, можно увидеть, что на месте нанесения удара образовалась огромная воронка глубиной 7-8 метров и диаметром 20-25 метров. По украинским данным, средства ПВО зафиксировали подлет поражающей ракеты, но уже не смогли предотвратить удар.