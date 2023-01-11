Глава СК потребовал разобраться, почему уральских школьников выгнали на мороз
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после оставления детей на морозе в Свердловской области.
Ранее стало известно, что на Среднем Урале контролер одного из междугородних автобусов не пустила несовершеннолетних мальчиков в салон из-за посадки не с той остановки, где были куплены билеты. При этом на улице стоял 30-градусный мороз. В итоге школьникам пришлось мерзнуть.
Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Ведомством была организована проверка по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад о проделанной работе. В ведомстве отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Напомним, ранее Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования смерти женщины в одной из больниц Нижнего Тагила.