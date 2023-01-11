11 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экс-глава "Национальной лотереи" назначен гендиректором "Почты России"

Новым генеральным директором "Почты России" стал Михаил Волков. Решение принял совет директоров компании.

С 2017 по 2021 годы Волков работал заместителем гендиректора "Почты России" по операционному управлению, а потом занял пост главы "Национальной лотереи".

РБК со ссылкой на представителя "Почты России" пишет, что Волков в компании раньше занимался внедрением стандартов обслуживания клиентов.

Предшественник Волкова – бывший вице-премьер российского правительства Максим Акимов – решил покинуть пост руководителя "Почты России" по личным мотивам, он захотел иметь больше свободного времени.

Теги: почта россии, михаил волков, гендиректор



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