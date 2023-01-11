В Нефтеюганске в пожаре погибли отец и двухлетний сын

В Нефтеюганске сегодня ночью во время пожара погиб 34-летний мужчина и его двухлетний сын, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ожоги различной степени тяжести получила 31-летняя мать погибшего ребенка и их восьмилетний сын. Они госпитализированы. По данным следствия, пожар произошел 11 января, примерно в 2.00, в одной из квартир дома №5 в 15 микрорайоне.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, назначены судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".