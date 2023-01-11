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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге осужден водитель автобуса, по вине которого погиб кондуктор

Суд в Екатеринбурге вынес приговор водителю автобуса, из-за которого погиб кондуктор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 14 июня прошлого года на перекрестке улиц Коммунистическая – Бакинских Комиссаров. Как показало расследование, водитель (уроженец Таджикистана), управляя маршрутным автобусом, с нарушением начал обгон едущего троллейбуса. Не уступив дорогу, автобус столкнулся с автомобилем МЧС, двигавшемся с включенными маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП находившийся в автобусе кондуктор получил травмы и скончался на месте.

В суде шофер свою вину признал и даже возместил отцу погибшего моральный ущерб, заплатив 500 тысяч рублей. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства – то есть без исследования доказательств.

ДТП на пересечении улиц Бакинских Комиссаров-Коммунистическая(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Сегодня, 11 января, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил водителю один год лишения свободы. Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с положением статьи 53.1 УК РФ колония заменена на принудительные работы сроком на один год с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Ранее сообщалось, что виновником аварии мог быть пожарный автомобиль, который якобы пересек перекресток на красный свет.

ДТП на пересечении улиц Бакинских Комиссаров-Коммунистическая(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Теги: кондуктор, автобус, ДТП, суд



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