11 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В ГИБДД Челябинска предупредили о сбоях при оказании госуслуг

В Челябинске по техническим причинам возможны затруднения в оказании госуслуг в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, расположенном на Харлова, 20, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Не будут приниматься теоретические экзамены по ПДД, количество рабочих мест по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств будет сокращено", - говорится в сообщении.

В настоящий момент предпринимаются все меры для скорейшего устранения неполадок и восстановления работы подразделения Госавтоинспекции в полном объеме. Челябинцам, которым нужно срочно получить государственную услугу, предоставляемую Госавтоинспекцией, рекомендуют обращаться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения, расположенные в Сосновском, Красноармейском, Коркинском районах или в Копейске.

Теги: ГИБДД, госуслуги,



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