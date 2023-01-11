В ГИБДД Челябинска предупредили о сбоях при оказании госуслуг

В Челябинске по техническим причинам возможны затруднения в оказании госуслуг в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД, расположенном на Харлова, 20, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Не будут приниматься теоретические экзамены по ПДД, количество рабочих мест по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств будет сокращено", - говорится в сообщении.

В настоящий момент предпринимаются все меры для скорейшего устранения неполадок и восстановления работы подразделения Госавтоинспекции в полном объеме. Челябинцам, которым нужно срочно получить государственную услугу, предоставляемую Госавтоинспекцией, рекомендуют обращаться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения, расположенные в Сосновском, Красноармейском, Коркинском районах или в Копейске.