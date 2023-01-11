Антонов назвал подготовку ВСУ в США участием Америки в конфликте

Посол РФ в США Анатолий Антонов высказался о заявлении Пентагона о подготовке украинских военных к эксплуатации ЗРК Patriot на американской территории.

"Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", - цитирует Антонова Telegram-канал посольства.

Он назвал примечательным то, что "наши усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе".

"Обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Отметили, что администрация более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает республике новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей", - полагает Антонов.

Последний аргумент, звучащий из уст местных журналистов, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил нашу страну и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите.

"Подлинная цель администрации – нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев", считает посол РФ в США.