В Красноярске отменили крещенские купания из-за ситуации с ОРВИ и гриппом

Власти Красноярска в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменили традиционные крещенские купания.

"В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом у православных горожан будет возможность посетить храмы и набрать святой крещенской воды.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизился на 52%. Несмотря на это, эпидситуация остается непростой. Перед Новым годом главный санитарный врач России Анна Попова назвала достаточными принимаемые противоэпидемические меры. Они позволяют не вводить жесткие ограничения на федеральном уровне.