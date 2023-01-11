В Екатеринбурге бывшую площадку КОР на Высоцкого планируют застроить жильем

Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития Кировского района города до 2030 года. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Как говорится в опубликованном на официальном портале Екатеринбурга документе, среди прочего есть планы застройки территории Кировского оптового рынка. Так, до 2030 года должна быть застроена бывшая площадка КОР на улице Высоцкого. Там планируется возведение 120 тысяч квадратных метров жилья.

В документе говорится, что данная площадка входит в перечень "наиболее крупных и перспективных объектов комплексной жилой застройки на территории Кировского района".

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава Екатеринбурга подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Черкасская. Согласно документу, на улице снесут шесть зданий.