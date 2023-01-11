11 Января 2023
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Политика Украина
Фото: Униан

Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука

Владимир Зеленский объявил о лишении украинского гражданства четырех бывших народных депутатов Верховной Рады: Виктора Медведчука (лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"), Тараса Козака (партия "Оппозиционный блок"), Рената Кузьмина ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Андрея Деркача (независимый депутат, ранее – член "Партии регионов").

"Решение было принято на основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с конституцией нашей страны", - заявил президент Украины. Он добавил, что лишение гражданства будет иметь место и в будущем: "Службы работают".

Всех перечисленных оппозиционных политиков действующие власти подозревают в госизмене, работе на российские спецслужбы и т.д.

Теги: владимир зеленский, виктор медведчук, гражданство



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