Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука

Владимир Зеленский объявил о лишении украинского гражданства четырех бывших народных депутатов Верховной Рады: Виктора Медведчука (лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"), Тараса Козака (партия "Оппозиционный блок"), Рената Кузьмина ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Андрея Деркача (независимый депутат, ранее – член "Партии регионов").

"Решение было принято на основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с конституцией нашей страны", - заявил президент Украины. Он добавил, что лишение гражданства будет иметь место и в будущем: "Службы работают".

Всех перечисленных оппозиционных политиков действующие власти подозревают в госизмене, работе на российские спецслужбы и т.д.