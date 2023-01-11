11 Января 2023
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Политика
Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске из-за сорокаградусных морозов отменили автобусные рейсы

Из-за низкой температуры воздуха на автовокзале Нижневартовска отменены некоторые рейсы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города

Частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района. За актуальной информацией о расписании рейсов пассажирам рекомендуют обратиться в кассу автовокзала. Решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на климатических условиях.

Сегодня температура воздуха опустилась в Нижневартовске опустилась до минус 42 градусов. Вартовчанам советуют одеваться многослойно, использовать теплые стельки и шерстяные носки, которые впитывают влагу. Не следует выходить из дома без головного убора, шарфа, теплых рукавиц, а также в тесной обуви. На улице необходимо активно двигаться, чтобы не получить обморожение.

При обморожении рекомендуется согреть обмороженный участок тела. По возможности выпить теплого чаю, молока или бульона. Обратиться за помощью в медицинские учреждения.

Теги: холод, морозы, рейсы, автобус



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