11 Января 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Премьер Казахстана заявил, что страна не получала предложений о "газовом союзе" с Россией

Казахстан не получал официальных предложений по поводу возможного создания "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном.

"Когда получим, тогда и будем рассматривать", - заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Он добавил, что сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с РФ, передает РИА Новости.

28 ноября в Кремле заявили, что Владимир Путин обсуждал именно создание "тройственного газового союза" с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Позже министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сказал, что страна будет импортировать энергоресурсы на основе коммерческих контрактов. По его словам, участие в "каком-то альянсе или союзе" для этого не требуется. По данным Reuters, министр заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

Теги: казахстан, газовый союз, россия



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