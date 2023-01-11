11 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/ofmegion

В Мегионе власти отчитались о подаче тепла после аварии. Но жители жалуются на холод в квартирах

Власти Мегиона отчитались о запуске тепла в городе после крупной коммунальной аварии на теплотрассе, передает корреспондент Накануне.RU.

"По данным муниципального оперативного штаба, в 03.20 произведен полный запуск и переход на штатный режим работы котельной "Южная". Развоздушивание отопительной системы будет продолжено", - говорится в сообщении мэрии.

Однако в комментариях многие горожане отмечают, что отопление не включено до сих пор. Напомним, в регионе температура воздуха опустилась до минус 42 градусов. В частности, о холоде в квартирах сообщили жители домов по ул. Нефтяников, Заречная, Свободы, 50 лет Октября, Строителей.

Напомним, днем 10 января произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

Теги: порыв, теплотрасса, Мегион, режим повышенной готовности



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