11 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале семье погибшего под поездом ребенка выплатили компенсацию

На Среднем Урале транспортная компания заплатила компенсацию семье погибшего под поездом ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в октябре 2021 года при переходе железнодорожных путей на станции Ляля Свердловской железной дороги грузовым поездом была сбита несовершеннолетняя девочка. В результате ребенок скончался от полученных травм.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с железнодорожной компании компенсации морального вреда в пользу матери девочки. Суд эти требования поддержал. Семье погибшего ребенка выплачено 770 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года рельсовый поезд "Орлан", следовавший из Челябинска в Екатеринбург, насмерть сбил мужчину. Это был один из первых рейсов нового поезда.

Теги: поезд, ребенок, компенсация, прокуратура



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