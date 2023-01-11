Foreign Policy: Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы с ноября 2022 года

Турция с ноября 2022 года поставляет Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны, сообщает Foreign Police со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM), которые были произведены в Турции по соглашению с Соединенными Штатами, пишет издание.

"После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать", - приводит журнал слова одного из источников.

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года. Они представляют опасность для гражданского населения как во время применения, так и впоследствии. Их обнаружение и удаление требуют больших затрат.