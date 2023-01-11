Немцы высмеяли визит главы МИД ФРГ в Харьков

Читатели немецкой газеты Die Welt иронично отозвались на визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Харьков.

"Что ей там нужно и зачем? Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой. Это будет стоить налогоплательщику только денег", - заявил пользователь Carl S.

"Может быть, она сварит веганский "зеленый" суп для солдат на фронте и произнесет речь о грузовых велосипедах в весенней грязи", - сыронизировал Wahlfänger.

"Может ли она, пожалуйста, остаться там?" – задалась вопросом Kristina K.

"Ничего, кроме символизма <…> Вместо того, чтобы раздавать игрушки в детских садах, ей следует позаботиться о дипломатических решениях для посредничества между конфликтующими сторонами. В этом я вижу работу главы дипломатии. Ничего, кроме самопрезентации и показухи", - подчеркнул Günter G, пишет РИА Новости.

"Визит, вероятно, в большей степени направлен на поддержание собственного имиджа", - согласился Ulrich H.

"Да, в любом случае похоже, что Украина важнее немецкого населения", - заметил Dirk D.

"Тереза Бербок, справедливости ради, далее поезжайте в Донецк, там еще больше разрушенных больниц и детей, которые живут в подвалах уже восемь лет", - призвал Fair und Gerecht.

Ранее МИД ФРГ сообщил, что министр в ходе неанонсированного визита пообещала Киеву новые поставки оружия.