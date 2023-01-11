В Екатеринбурге голодный грабитель отобрал у курьера сумку с роллами и пиццей

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в нападении на курьера. Добычей преступника стали пицца и роллы.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района обратился 60-летний доставщик одного из ресторанов японской кухни. Пожилой мужчина рассказал, что около часа ночи привез заказ на адрес и клиент сам вышел из подъезда, чтобы забрать свои суши и пиццу. Однако при расчете наличными доставщику показалось, что с ним пытаются расплатиться фальшивой купюрой. Курьер отказался отдавать еду, тогда молодой человек отобрал у мужчины всю термосумку и, не заплатив, ушел домой.

Из-за агрессивного поведения заказчика и разницы в возрасте уралец не стал ввязываться в конфликт и пошел в полицию. Прибывшие на место силовики быстро установили место жительства подозреваемого. Когда правоохранители зашли в его квартиру, в сумке осталось только 13 комплектов палочек для суши – все остальное голодный грабитель уже успел съесть.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". На время следствия злоумышленник побудет под подпиской о невыезде.