11 Января 2023
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Армия и ВПК Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

Озвучено количество бойцов из Чечни, участвующих в СВО

На заседании чеченского регионального штаба СВО прозвучала информация о количестве жителей республики, участвующих в спецоперации.

"Заслушал доклад председателя парламента Чечни, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов. Более 9 тыс. военнослужащих на данный момент находятся на передовой. Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу", - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он добавил, что Чечня с первых дней начала специальной военной операции вносит весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами.

"Наши усилия существенно способствовали выполнению ряда стратегических задач", - уточнил глава республики.

Теги: Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, СВО



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