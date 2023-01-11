Озвучено количество бойцов из Чечни, участвующих в СВО

На заседании чеченского регионального штаба СВО прозвучала информация о количестве жителей республики, участвующих в спецоперации.

"Заслушал доклад председателя парламента Чечни, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов. Более 9 тыс. военнослужащих на данный момент находятся на передовой. Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу", - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он добавил, что Чечня с первых дней начала специальной военной операции вносит весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами.

"Наши усилия существенно способствовали выполнению ряда стратегических задач", - уточнил глава республики.