Российских водителей начали штрафовать за выброс мусора из автомобилей

С 11 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), по которым на основе данных фото- и видеокамер будут автоматически штрафоваться владельцы машин, из которых выбрасывают мусор.

При повторном нарушении можно лишиться транспортного средства. Речь идет о случаях, когда отходы выбрасывают из окон автомобилей на обочину дорог, и эти нарушения попадают на камеры видео- или фотосъемки, работающие в автоматическом режиме. Как сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, теперь, если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет.

По основному составу штраф составляет для граждан от 10 до 15 тыс. руб., а если мусор выбросили из грузовика - от 40 до 50 тыс. руб. Для предпринимателей и юридических лиц возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом если лицо повторно привлекают к ответственности за выгрузку или сброс отходов вне положенных мест с использованием транспортного средства, то помимо штрафа будет конфискована машина.

Как сообщил экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, штрафовать на самом деле никого не будут. Для этого необходимо программное обеспечение и специальные камеры, причём, пока неясно, кому они должны принадлежать.