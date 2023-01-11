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Экономика В России
Фото: fesco.ru

Суд в Москве обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства

Хамовнический суд Москвы на заседании, которое прошло в ночь на 11 января, удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (международное название - группа Fesco).

Как заявил адвокат Михаил Ошеров, в доход государства обращены 92,4% акций ДВМП. Суд приступил к рассмотрению иска утром 10 января и, несмотря на протесты представителей ответчиков, продолжал рассмотрение иска около 16 часов.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, сообщает ТАСС.

Прокуратура подала иск к акционерам Fesco. Ответчиками в деле являются Михаил Рабинович, которому принадлежит 26,5% акций группы и его партнер Андрей Северилов (23,8% акций), Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, несколько компаний-акционеров. В иске содержится просьба об обращении в доход государства акций Fesco, оставшихся в коммерческом обороте, после того, как доля Зиявудина Магомедова уже была конфискована.

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову, осужденному на 19 лет колонии за создание преступного сообщества и хищение 11 млрд руб. Арестованное имущество осужденных подлежит конфискации. В их числе - бойцовский клуб Eagles и акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Также суд постановил конфисковать акции автомобильного терминала Владивостокского порта, порта Петровск, АО "Объединенная зерновая компания" и другие активы подсудимых.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компания оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. Флот группы включает 22 транспортных судна.

Теги: Дальневосточное морское пароходство, ДМП, суд, Fesco



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