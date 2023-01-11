Магазины Puma могут к лету вновь открыться в России

В России предстоящим летом могут вновь открыться магазины с товарами под брендом Puma.

Речь идет о нескольких торговых центрах в Москве. В настоящее время "Пума Рус" принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии. Пока неизвестно, планируют ли они продать бизнес другому инвестору, как это произошло, например, с Reebook.

Продажи товаров последнего производителя обуви возобновились в РФ осенью 2022 года после смены владельца — им стала турецкая Flo, которая открыла точки с вывеской Sneaker Box.

При этом официально в Puma заявили, что компания приостановила свою работу в России в марте прошлого года и пока возобновлять ее не планирует.

По словам экспертов, бренды, поставившие продажи в России на паузу, несут большие потери — это может подтолкнуть их к возвращению на российский рынок или полностью отказаться от развития в стране, сообщают "Известия".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний осталось в России. "Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", - отметил он.