11 Января 2023
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Экономика В России
Фото:pressa40.ru

Магазины Puma могут к лету вновь открыться в России

В России предстоящим летом могут вновь открыться магазины с товарами под брендом Puma.

Речь идет о нескольких торговых центрах в Москве. В настоящее время "Пума Рус" принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии. Пока неизвестно, планируют ли они продать бизнес другому инвестору, как это произошло, например, с Reebook.

Продажи товаров последнего производителя обуви возобновились в РФ осенью 2022 года после смены владельца — им стала турецкая Flo, которая открыла точки с вывеской Sneaker Box.

При этом официально в Puma заявили, что компания приостановила свою работу в России в марте прошлого года и пока возобновлять ее не планирует.

По словам экспертов, бренды, поставившие продажи в России на паузу, несут большие потери — это может подтолкнуть их к возвращению на российский рынок или полностью отказаться от развития в стране, сообщают "Известия".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний осталось в России. "Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", - отметил он.

Теги: Puma, магазины, бренды



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