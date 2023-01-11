В России внедрят единые стандарты и стоимость предоставляемых управляющими компаниями услуг

В России захотели внедрить единые стандарты и стоимость предоставляемых управляющими компаниями услуг.

Речь, в частности, идет об уборке подъездов, уходе за дворовыми территориями, ремонте, содержании лифтов. Также власти усилят контроль за ценами на обслуживание и содержание жилья.

Как следует из проекта плана реализации стратегии развития стройотрасли России до 2030 года, вопрос в текущем году должны проработать Минстрой, ФАС и Минэкономразвития. В настоящее время единых правил обслуживания и управления домами нет, цены нередко завышены, а начисление платы за ЖКХ непрозрачно, сообщают "Известия".

Напомним, тарифы на коммунальные услуги в России могут начать повышать с учетом платежеспособности граждан.