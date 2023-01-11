Больше половины российских мужчин стали "антизожниками"

На фоне событий 2022 года в России существенно выросла (на 14,5 процентного пункта) доля представителей сильного пола, которые не придерживаются здорового образа жизни — до 54,9% мужчин в возрасте 15 лет и старше.

Таковы результаты исследования Росстата. По итогам предыдущего опроса в 2021 году таких граждан насчитывалось 40,4%. В пандемийном 2020 году доля мужчин-"антизожников" находилась на максимуме и превышала 62%.

Как заявило ведомство, на 1 января 2022 года в стране проживало около 54 млн мужчин в возрасте 15 лет и старше (без учета итогов переписи населения 2021 года). Поскольку итоги выборочного опроса о здоровье распространены на все население, можно оценить, что в России в 2022 году не вели здоровый образ жизни 29–30 млн мужчин.

Среди женщин отмечена противоположная тенденция - рост доли россиянок, приверженных здоровому образу жизни. В 2022 году увеличение составило 3,3 п.п., до 71% женского населения, сообщает РБК.