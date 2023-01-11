Вузам предложили не указывать СНИЛС детей участников спецоперации при поступлении

Минобрнауки России предлагает не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) детей участников специальной военной операции при поступлении в вузы.

Об этом следует из проекта изменений в правила приема на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая организацией высшего образования на официальном сайте и (или) размещаемая на ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты в 10% на приоритетное зачисление в вузы для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий в рамках спецоперации.