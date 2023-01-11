Российские кнопочные телефоны стали доминировать на отечественном рынке

Кнопочные телефоны российских брендов обошли китайские устройства по продажам на отечественном рынке.

Как сообщили аналитики "Марвел-дистрибуции", в 2022 году доля российских вендоров в сегменте составила 50% от общего количества проданных в стране гаджетов. Годом ранее отечественные бренды кнопочных телефонов занимали 42% рынка, а общее число продаж в 2022 году увеличилось с 2,8 млн до 2,95 млн штук.

Российские бренды занимают основную часть рынка кнопочных мобильников – около 60% в денежном выражении и 71% в штуках против 58 и 64% годом ранее. В прошлом году в продаже появились и новые российские бренды, среди которых Tokky от ООО "Смартэкосистема", входящий в периметр "Ростеха".

Конкуренцию отечественным брендам составляют Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам. Как отмечают эксперты, новые зарубежные марки кнопочных телефонов на российский рынок не заходят из-за низкой маржинальности, сообщают "Ведомости".

Напомним, в 2022 году продажи в России iPhone сократились почти вдвое по сравнению с 2021 годом.