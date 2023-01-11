В Госдуме захотели поощрять работников ВПК квартирами

Сотрудников военно-промышленного комплекса России нужно поощрять за достижения в работе, в том числе квартирами.

Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Так он отреагировал на заявление бывшего президента РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что сейчас необходимо максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа.

"Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе — и не только орденами, но и квартирами, например", — заявил депутат, сообщает РИА "Новости".

10 января Медведев напомнил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа, а также пригрозил наказанием за повторные нарушения. "В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства", — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не будут заниматься "милитаризации страны и милитаризации экономики". "Нам этого просто не нужно", - отметил глава государства.