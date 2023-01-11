11 Января 2023
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до шести человек

Число пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести человек.

Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, в больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами «скорой», они отпущены на амбулаторное лечение. Глава региона поговорил с родственниками и жителями пострадавших домов, предложив им временно выехать и разместиться в безопасном месте. Отмечается, что согласились не все.

"Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов… Свет отсутствует на одной улице. Аварийные бригады ее сейчас переподключают", - отметил Гладков.

Теги: Шебекино, обстрел



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