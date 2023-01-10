Из Некрасовки в регионы могут отправиться столичные мусорные поезда – депутат Мосгордумы

В столичном районе Некрасовка местные жители бьют тревогу – они подозревают, что здесь начал работу новый мусорный кластер. По адресу, где располагается "погрузочно-разгрузочный кластер "Некрасовка", ежедневно приезжают 30-50 мусоровозов в день, сообщил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

"Некрасовка становится еще и перевалочным пунктом для перевозки несортированных отходов из Москвы в регионы. В какие именно – пока не ясно. Нужно отслеживать движение поездов из кластера (рельсы подведены, ангар построен под размеры поездов)", - пишет парламентарий.