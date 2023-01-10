11 Января 2023
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Общество СЗФО
Фото: ГУ МВД России по СО

В Кировской области запретили использовать дроны

В Кировской области введен запрет на использование БПЛА (они же беспилотники, они же дроны), соответствующий указ издал губернатор региона Александр Соколов.

"Для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Кировской области постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов", - говорится в указе. Исключение составят беспилотники властей, подведомственных им предприятий, государственных подрядчиков.

В указе говорится, что запрет установлен до снятия режима базовой готовности. Этот режим был введен президентом России 20 октября в большинстве регионов страны. Когда он будет снят – неизвестно.

Теги: дроны, беспилотники, запрет



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