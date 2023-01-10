Во время обстрела Шебекино пострадали мужчина и женщина

Вечером во вторник под обстрел попал белгородский город Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте", - рассказал Гладков.

Шебекино обстреливался со стороны ВСУ и в ночь с понедельника на вторник. Тогда пострадавших не было, были повреждения 12 частных домов и двух машин, а также опоры линии электропередачи.