11 Января 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Вячеслав Гладков

Во время обстрела Шебекино пострадали мужчина и женщина

Вечером во вторник под обстрел попал белгородский город Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте", - рассказал Гладков.

Шебекино обстреливался со стороны ВСУ и в ночь с понедельника на вторник. Тогда пострадавших не было, были повреждения 12 частных домов и двух машин, а также опоры линии электропередачи.

Теги: обстрел, шебекино, пострадавшие



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