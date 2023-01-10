Всемирный банк прогнозирует для России на 2024 год "скромное увеличение потребления"

Всемирный банк скорректировал прогноз для экономики России на 2023-2024 гг. Из опубликованного документа следует, что в текущем году ВВП страны сократится на 3,3%, а в 2024-м вырастет на 1,4% со "скромным увеличением потребления" и "незначительным восстановлением экспорта". При этом эксперты Всемирного банка считают, что дальнейшего восстановления экономики не последует, рост будет замедляться из-за СВО, снижения инвестиций и оттока человеческого капитала, передает РБК.

Во Всемирном банке считают, что в минувшем году экономика России сократилась на 3,5%.

Напомним, согласно наццелям, установленным Владимиром Путиным, до 2030 года экономика России должна была расти на 3% и более в год – темпами, опережающими среднемировые. Правда, ситуация в мире ухудшилась, и теперь среднемировой рост значительно скромнее – Всемирный банк прогнозирует 1,7% в 2023 году.