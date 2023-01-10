Депутата, ездившего отдыхать в Дубай, исключили из рядов сторонников "Единой России"

Депутата вологодского областного заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников "Единой России" решением генерального совета партии. Ранее секретарь генсовета Андрей Турчак грозил лишить депутата партбилета, но оказалось, что у Долженко его просто нет – в заксобрании он хоть и состоит во фракции "единороссов", но победил на выборах как беспартийный одномандатник.

"Решение вынес Президиум Генсовета партии в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия". Фракция "Единой России" в заксобрании региона также должна исключить Дениса Долженко из своего состава и инициировать решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности", - говорится в сообщении "Единой России".

Гнев Турчака Долженко вызвал, поскольку ездил в новогодние каникулы в Дубай. Где, кстати, встретил дочку министра обороны Ксению Шойгу.