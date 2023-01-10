11 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Бастрыкин потребовал результаты расследования смерти женщины в нижнетагильской больнице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования смерти женщины в одной из больниц Нижнего Тагила.

"В СМИ была размещена публикация, в которой сообщается о том, что в одном из медицинских учреждений Свердловской области наступила смерть местной жительницы, по данному факту  следственными органами регионального следственного управления расследовалось уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и  ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СКР.

В Следственном комитете добавили, что результаты нескольких судебных медэкспертиз указывают на отсутствие прямой связи между смертью пациентки и действиями врачей.

Теги: нижний тагил, александр бастрыкин, расследование, больница, гибель пациента



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