Бастрыкин потребовал результаты расследования смерти женщины в нижнетагильской больнице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования смерти женщины в одной из больниц Нижнего Тагила.

"В СМИ была размещена публикация, в которой сообщается о том, что в одном из медицинских учреждений Свердловской области наступила смерть местной жительницы, по данному факту следственными органами регионального следственного управления расследовалось уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СКР.

В Следственном комитете добавили, что результаты нескольких судебных медэкспертиз указывают на отсутствие прямой связи между смертью пациентки и действиями врачей.