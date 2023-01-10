10 Января 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: t.me/zheltyeslivy

В Белоруссии отказали в помиловании россиянке Софье Сапеге

Власти Белоруссии отказали в помиловании россиянке Софье Сапеге, которую ранее приговорили к шести годам колонии общего режима, передает РИА Новости.

Она была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.

Суд признал россиянку виновной по двум статьям: о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни.

"До последнего надеялись, что решение будет принято положительное и Софью помилуют. Но комиссия по помилованию, видимо, посчитала, что она недостойна помилования. Поэтому теперь будем просить, чтобы ее отправили отбывать наказание в Российскую Федерацию. В дальнейшем у нее будет право обратиться к президенту России с просьбой об освобождении ее от отбытия оставшийся части наказания", - цитирует РБК адвоката Сапеги Антона Гашинского.

Адвокат добавил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что не возражает против того, чтобы Сапегу перевели в Россию.

Теги: софья сапега, белоруссия, помилование



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Ранее 27.06.2022 09:05 Мск Россиянка Сапега, осужденная в Белоруссии, написала прошение о помиловании


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