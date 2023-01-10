Индия не исключает присоединения к потолку цен на российскую нефть

Страны G7 планируют установить два потолка цен на российские нефтепродукты, сообщил представитель организации. Начиная с февраля может быть введен вариант потолка цен для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти. Другой потолок может быть установлен для тех продуктов, которые продаются со скидкой, приводит агентство Reuters заявление представителя G7.

Тем временем, издание Telegraph India пишет, что Индия может поддержать потолок цен на российскую нефть. Нью-Дели может присоединиться к этому лимиту, если стоимость сырья превысит $60 за баррель. По информации газеты, сейчас ситуация никак не повлияла на импорт российской нефти, поскольку её стоимость составляет $53-56. Отмечается, что в прошлом месяце Россия поставляла Индии рекордные 1 млн 170 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.