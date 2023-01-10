Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты

Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан"* (*запрещенная в России террористическая организация), ввело очередные запреты для женщин. В десятидневный срок в стране должны закрыться все салоны красоты. Также теперь женщины не смогут работать в торговых центрах, передает телеканал Al Arabia.

В конце декабря правительство Афганистана запретило женщинам учиться в университетах. Запрет касается государственных и частных вузов, заявил представитель министерства высшего образования Зиауллах Шахми. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Талибы* пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года и заявили, что не будут ущемлять свободы и права женщин. Тем не менее, вскоре началось введение разнообразных запретов. Было упразднено министерство по делам женщин, а девочкам больше нельзя учиться в школах. Также на улицах женщины могут появляться только с закрытым лицом, а путешествовать им запрещено без сопровождения мужчин.