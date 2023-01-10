10 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мэрия Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной ветки

Администрация Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной линии от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Документом утверждается проект планировки территории и проект межевания территории для размещения трамвайной линии. "Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства", - говорится в постановлении.

Новая трамвайная линия может появиться по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Протяженность линии составит от 3,5 до 4,2 км. Она будет уточнена при разработке проектной документации. В рамках проекта планируется расширить проезжую часть протяженностью 800—1200 метров и построить трансформаторную подстанцию.

Теги: трамвайная ветка, прокт, администрация Челябинска,



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