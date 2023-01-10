10 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/ofmegion

В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за порыва на теплотрассе

В Мегионе устраняются последствия порыва на теплотрассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Днем 10 января произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

В Мегионе устраняются последствия порыва на теплотрассе(2023)|Фото: vk.com/ofmegion

Поднятые по тревоге аварийные бригады "Тепловодоканала" приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости тепловых камерах. Это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения.

На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом. Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина. Устанавливается точное место порыва для проведения ремонтных работ.

Соответствующими службами ведется мониторинг ситуации. Циркуляция воды в системе отопления возобновлена. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения.

Теги: порыв, теплотрасса, Мегион, режим повышенной готовности



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