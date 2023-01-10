Госэкспертиза дала добро на застройку "Круглого леса" на Широкой речке

ООО Специализированный застройщик "Железно Екатеринбург" еще на шаг приблизился к строительству многоквартирных жилых домов на территории "Круглого леса" на Широкой речке. Госэкспертиза одобрила строительство в микрорайоне "Красная горка".

Напомним, мэрия Екатеринбурга одобрила застройку еще в 2021 году, утвердив планировку микрорайона. Позднее, в сентябре 2022 года, администрация внесла изменения в правила землепользования и застройки, изменив зонирование участка под "Круглым лесом". Таким образом, часть леса, отданная под развитие застройки разделилась на две зоны: зона среднеэтажной жилой застройки и территория общего пользования. Другая часть леса в документах все еще является зоной для отдыха населения.

Против строительства выступают местные жители, утверждающие о необходимости сохранить зеленые насаждения. Помимо акций и пикетов, зоозащитники даже нашли на территории леса краснокнижные растения, однако все протесты активистов игнорируются. В мэрии ранее отмечали, что территория не входит в состав городских лесов, а потому по документом лесом не считается.

Впереди у застройщика еще несколько экспертиз, в том числе проверка наличия в "Круглом лесу" археологических артефактов. В проекте планировки территории предусмотрено благоустройство мест общего пользования, в том числе и вырубка больных и мертвых деревьев. На территории появятся веломаршрут, сеть с сохранением уже имеющихся троп, освещение, детские игровые и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения и другие современные решения для комфортного проживания.