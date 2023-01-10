Замглавы свердловского СК назначен челябинский силовик

Заместителем руководителя следственного управления СК России по Свердловской области назначен полковник юстиции Константин Мирошниченко. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

В 1996 году Мирошниченко окончил Уральскую государственную юридическую академию и имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры служил с декабря 1995 года, в том числе старшим следователем прокуратуры Катав-Ивановска и старшим следователем прокуратуры Миасса. Также работал прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска и Каслинским городским прокурором.

В дальнейшем силовик перешел на работу в Следственный комитет. С 2007 года Константин Мирошниченко руководил следственным отделом Ленинского района Челябинска. А в августе 2011 года был назначен на должность замруководителя СУ СКР по Челябинской области.

Накануне, 9 января, он покинул свой пост на Южном Урале. Приказом главы СКР Александра Бастрыкина назначен заместителем руководителя СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, осенью прошлого года замглавы свердловского СК Григорий Казеко был переведен в Курган. Еще раньше свердловское следственное управление покинул другой заместитель главы ведомства Алексей Колбасин.