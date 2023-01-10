10 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: factmil.com

В Венгрии полагают, что затягивание конфликта на Украине противоречит интересам Европы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после переговоров со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем, сообщил, что затягивание вооруженного конфликта на Украине противоречит интересам Венгрии и Сербии, санкции ЕС против РФ негативно сказываются на экономике этих стран.

"Мы оба заинтересованы в том, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее. Затягивание и возможная эскалация военных действий создают серьезные риски для обеих стран", - цитирует ТАСС главу венгерского МИД.

Он отметил, что для тех государств, которые находятся за тысячи километров от места конфликта, "это может показаться не столь серьезным, но тот, кто способствует эскалации или затягивает войну, действует против наших национальных интересов".

Сийярто подчеркнул, что "Венгрия и Сербия остро и непосредственно ощущают на себе последствия войны на Украине". По его словам, конфликт, продолжающийся в соседней стране, сказывается на их безопасности, а санкции, введенные Евросоюзом против России, наносят ущерб экономике и торговле.

"Ни венгры, ни сербы не несут ответственности за эту войну, но оба народа расплачиваются за нее. Поэтому мы заинтересованы в скорейшем прекращении вооруженного конфликта", - сказал Сийярто.

Теги: Петер Сийярто, конфликт, Украина



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