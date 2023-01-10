В Ростовской области найден объект, похожий на обломок ракеты

В Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружены обломки, похожие на часть ракеты.

Как сообщило издание DonDay.ru, 7 января местные жители нашли в поле" разгонный блок реактивного двигателя ракеты", перед этим они слышали взрыв.

В районной администрации подтвердили находку. Полиция и МЧС оцепили участок обнаружения. На месте работают эксперты, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Донецкого района.

Он отметил, что пока нельзя однозначно сказать, принадлежит ли обломок именно ракеты, нужно дождаться заключения компетентных органов.

В декабре сообщалось, что разгонный блок реактивного двигателя ракеты был обнаружен в Константиновском районе Ростовской области. Специалистами, прибывшими на место, принято решение утилизировать его вместе с остатками топлива путем взрыва.