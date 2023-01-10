19 тысяч детей участников СВО побывали на новогодних елках в Челябинской области

В Челябинской области 19 тысяч детей военнослужащих, находящихся в зоне СВО или в местах боевого слаживания, побывали на новогодних елках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

Новогодние представления также посмотрели и дети из Волновахи и Ясиноватой.

В регионе уже состоялось 8 тыс. 419 культурных мероприятий муниципального и областного уровня. Их также посетили дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Новогодние елки в области продлятся до 14 января.