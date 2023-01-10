"Пока остаюсь в больнице": Михалков сообщил о своем состоянии

Режиссер Никита Михалков сообщил о своем состоянии после госпитализации. Пост появился в официальном Telegram-канале его проекта "Бесогон".

"Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моём здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст Бог, из первых уст – в моём официальном телеграм-канале "Бесогон" (с голубой галочкой). Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", - говорится в сообщении, подписанном фамилией Михалкова.

Автор добавляет слова благодарности: "Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам".

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния режиссера, у которого диагностирована пневмония. Сообщалось, что он находится в реанимации.

Михалков не опроверг и не подтвердил информацию о том, что у него выявили ковид.