Автобусы в Кизеле продолжат работу с 11 января

Автобусный перевозчик "Ю Транс Строй", обслуживающий Кизеловский городской округ, и администрация муниципалитета договорились о продлении контракта на пассажирские перевозки. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Кизела Андрей Родыгин, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, контракт продлен до конца февраля. Подробности контракта не раскрываются.

"С "Ю Транс Строй" достигнута договоренность об осуществлении пассажирских перевозок в границах Кизеловского городского округа. С 11 января 2023 года автобусы выходят на линию согласно прежнему расписанию движения. Призываю всех жителей города не пользоваться услугами физических лиц, занимающихся нелегальным перевозом пассажиров, которые не соответствуют критериям безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним ранее Андрей Родыгин сообщил, что прежний контракт с перевозчиком истек 8 января 2023 года. В декабре 2022-го администрацией был объявлен конкурс на организацию пассажирских перевозок на 2023 год, однако на него не поступило заявок. Заявки принимаются до 12 января.

В ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Махонин. Он потребовал решения проблемы в кратчайшие сроки.