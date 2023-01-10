На Урале полиция помогла пассажирам автобуса, сломавшегося на трассе в лютый мороз

На Среднем Урале полицейские оказали помощь пассажирам автобуса, который сломался посреди трассы в лютый мороз.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось 9 января около 20 часов: междугородний автобус Setra, следовавший по маршруту №894 "Краснотурьинск – Екатеринбург", сломался по пути в 30-градусный мороз. В этот момент в салоне находилось 44 пассажира.

Сотрудники полиции из подразделения ДПС ОВД Верхней Пышмы, которые по указанию начальника регионального Главка МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова в связи с наступившими холодами патрулировали автотрассы в районе 326 км Серовского тракта, обнаружили стоявший на обочине автобус. Оказалось, что у него вышла из строя тормозная система. Лейтенанты полиции Юрий Бурнатов и Марат Искандаров незамедлительно доложили о случившемся в дежурную часть, после чего сразу приступили к оказанию помощи людям.

"Чтобы помочь водителю автобуса и пассажирам, среди которых находились четверо несовершеннолетних, трое граждан с ограниченными возможностями, а также беременная женщина, офицеры полиции стали останавливать проезжавшие легковые автомобили с просьбой довезти пассажиров до точки назначения. В течение 15 минут все граждане были отправлены на попутных машинах в Екатеринбург. "Капитан" транспортного средства свою "ласточку" не бросил и продолжил ее чинить. Примерно через час ему удалось устранить неисправность, после чего он самостоятельно убыл на свое предприятие. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, искренне поблагодарили сотрудников свердловской полиции за неравнодушие и своевременно оказанную помощь", - отметил полковник Горелых.

С учетом того, что морозы продержатся на Среднем Урале еще несколько дней, экипажи Госавтоинспекции продолжат регулярное патрулирование на трассах области.