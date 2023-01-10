10 Января 2023
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Обеднели: за год Россия потеряла треть миллирадеров

С 2021 года в России на 30% сократилось число долларовых миллиардеров. В 2021 году таковых насчитывалось 123 человека, в 2022-м – всего 88, посчитал Forbes.

Богатейшие россияне лишались своих миллионов из-за западных санкций, падения спроса, обвала фондового рынка и тд.

Больше всего обеднел совладелец "Северстали" Алексей Мордашов. Впрочем, даже после сокращения состояния на $11 млрд он не покинул список миллиардеров. Также много потеряла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. А вот Олег Тиньков после продажи своего основного актива – одноименного банка – выбыл из списка миллиардеров.

Теги: миллиардер, список forbes, россияне



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