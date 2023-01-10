10 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

FT: Путин не предупреждал Си Цизньпина о планах начать СВО

Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о планах начать специальную военную операцию (СВО), сообщает Financial Times со ссылкой на источники в китайском правительстве.

Как отмечает издание, российский лидер накануне СВО заявил своему китайскому коллеге, что Россия будет готова незамедлительно отреагировать на агрессию Украины. По данным газеты, власти КНР восприняли это как сигнал о возможности "некоторого ограниченного военного вмешательства", а не о начале масштабной спецоперации.

Автор материала полагает, что эта внезапность обернулась для Москвы некоторым недоверием со стороны китайского правительства.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялись 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Россия и Китай выпустили совместное заявление по итогам встречи лидеров двух стран. В нем говорилось о широком перечне вопросов, по которым взгляды РФ и КНР совпадают. В частности, Китай поддержал требование России о нерасширении НАТО на восток.

В январе посольство Китая в Москве заявило, что публикация агентства Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина не нападать на Украину в разгар Олимпиады в Пекине – "явный фейк и провокация".

Теги: путин, си цизньпин, сво



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